Angera piange Claudio Crenna, il cantastorie del Lago Maggiore

Una malattia improvvisa ha portato via Claudio Crenna.

Claudio aveva 74 anni ed era molto conosciuto ad Angera per il suo impegno nel volontariato e nell’associazionismo locale. Alla cittadina della Rocca aveva dedicato la canzone dialettale “Al me paes”, una dichiarazione d’amore per il borgo sul Verbano scritta durante il lockdown e musicata con gli arrangiamenti per armonica di Roberto Gioria.

Sensibile, come lo sono gli artisti, Claudio aveva trasformato in musica la vita del lago, quella di oggi e quella di un tempo che non c’è più: con la sua chitarra cantava passioni, tradizioni e paesaggi e anche il dolore per le vite spezzate troppo presto, come quella di Massimliano Mobiglia, “Gido”, a cui aveva dedicato una ballata colma di affetto e di speranza. Alla musica dedicava gran parte del suo tempo libero e aveva “nel cassetto” ancora molti brani da perfezionare. Tra le esibizioni in pubblico più recenti ricordiamo quello alla festa della Musica di Ranco (foto in alto), alle feste sul lungolago e agli eventi della Compagnia I Piott, realtà molto attiva nella riscoperta del dialetto e della cultura del luogo. Claudio condivideva con molti amici e con il figlio Cristian anche un’altra passione, quella per l’automobilismo, la Formula 1 e in particolare per la sua Ferrari.

Alla moglie Morena, Cristian e Silvia, in questo momento di dolore, va l’abbraccio della redazione.

La canzone “Al me paes” di Claudio Crenna