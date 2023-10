Antonio Gustapane nuovo procuratore della Repubblica di Varese

Antonio Gustapane è stato nominato Procuratore della Repubblica di Varese. La decisione è stata presa dal Plenum del Csm nella seduta del 25 ottobre 2023.

Attualmente Sostituto procuratore a Bologna, Antonio Gustapane prenderà il posto di Massimo Politi, che ricopre la carica di facente funzioni di Procuratore dopo le dimissioni per sopraggiunti limiti di età di Daniela Borgonovo.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna con una tesi in diritto costituzionale su “Il limite della segretezza alla libertà di associazione” discussa con il prof. G. De Vergottini, Antonio Gustapane è professore a contratto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (incarico, come altri presso l’ateneo di Bologna, autorizzati dal Csm)

Per il Consiglio superiore della magistratura ha espletato l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro su “Il dibattimento” nell’incontro di studio cod. 5350 sul tema: Ruolo e funzioni del pubblico ministero nella giurisdizione penale, quello di coordinatore del gruppo di lavoro “Requirenti“.

Nella sua carriera professionale ha indagato anche sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980.