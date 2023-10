Trovati in casa a privi di sensi, deceduti due anziani a Luino

Sono morti nella mattina di domenica 29 ottobre i due anziani che nella giornata di ieri erano stati trovati in stato d’incoscienza nella propria abitazione a Luino, sul Lago Maggiore. A dare l’allarme era stata la figlia che aveva trovato i genitori in gravissime condizioni a casa, dove si era recata dopo aver cercato invano di contattarli.

Sul posto erano subito arrivati i soccorritori del 118 (attivato anche l’elisoccorso), i carabinieri della Compagnia di Luino e i vigili del fuoco del distaccamento della cittadina lacustre, per le verifiche sull’ambiente. I due anziani sono stati trasportati in “codice rosso” all’ospedale di Circolo di Varese ma le loro condizioni erano disperate.

I rilievi dei vigili del fuoco hanno escluso che ci sia stato un avvelenamento da monossido di carbonio (una prima ipotesi) perché la concentrazione nell’aria non era anomala. I carabinieri indagano su altre ipotesi, tra cui una possibile intossicazione da farmaci.