Aperto il bando per la presentazione delle candidature per i nuovi Consiglieri di quartiere a Varese

Novità per i dodici Consigli di quartiere, gli strumenti di partecipazione all’amministrazione locale da parte dei cittadini: sono aperte le candidature per entrare a far parte delle assemblee in qualità di consiglieri. Ogni consigliere può rappresentare il proprio quartiere e collaborare con l’amministrazione, per condividere proposte o progetti.

«Grazie a questo bando, che costituisce una modifica sostanziale nella nomina dei consiglieri – spiega Giacomo Fisco, coordinatore dei Consigli di Quartiere – possiamo rendere ancora più estesa la rappresentanza alle dodici assemblee, che si stanno dimostrando uno strumento di cittadinanza attiva in grado di connettere sempre più cittadini e amministrazione».

Al fine di garantire la prosecuzione del percorso già avviato dai Consiglieri attualmente in carica, è stato attivato l’avviso pubblico per la raccolta delle disponibilità. Possono essere nominati Consiglieri di Quartiere i residenti nel quartiere che, alla data della designazione o del sorteggio, abbiano compiuto il 16° anno d’età, e che non ricadano in una delle ipotesi di esclusione. Non sono nominabili i dipendenti e gli amministratori del Comune di Varese o delle sue aziende speciali o enti controllati.

Le domande possono essere inviate entro le ore 12 .00 del 20 novembre 2023 tramite pec a protocollo@comune.varese.legalmail.it, oppure all’email protocollo.generale@comune.varese.it, o infine a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varese, in via Sacco. Le proposte pervenute verranno sottoposte a istruttoria da una Commissione, per la verifica del rispetto dei criteri previsti dal regolamento.