Aperto “li giardino dei monelli” un nuovo nido a Varese nel nome del “Monello” Angelo Monti

Taglio del nastro speciale nella mattina di sabato 7 ottobre: è stato infatti inaugurato a Varese, in via Pascoli – nel quartiere di Bosto, in una laterale di viale Europa a pochi passi dal nuovo svincolo Esselunga – il Giardino dei Monelli: non solo un asilo nido, ma è anche un luogo di incontro pensato per i neogenitori, che permette a mamma e papà di trovare consigli utili e supporto.

Il nome è un omaggio ai Monelli della Motta, con un ricordo per l’indimenticato “monello” varesino Angelo Monti, che si è spento nel marzo scorso, cui è stata dedicata una targa nel corso dell’inaugurazione, a cui erano presenti il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Rossella Dimaggio e Roberto Molinari e l’attuale presidente dei “Monelli” Giuseppe Redaelli.

All’inaugurazione non sono mancate anche la attività ecclesiastiche, in particolare il vicario episcopale don Franco Gallivanone: a gestire la struttura sarà infatti la Cooperativa San Luigi, che gestisce anche altre realtà per minori e mamme in città, il cui presidente è Don Marco Casale, parroco della comunità pastorale beato don Luigi Gnocchi e responsabile della Caritas Varesina.

Don Marco ha presentato nell’occasione il progetto “Tutti giù per terra” rivolto alle famiglie iscritte e aperto a tutti i neogenitori del territorio a partire dal mese di novembre

«Sono incontri per tutti i genitori che vogliono confrontarsi sui temi della maternità, paternità, educazione e crescita dei figli – ha spiegato – un luogo dove le famiglie possano entirsi accompagnate nel loro compito bellissimo ma non facile».

«Una risposta alla denatalità e un incremento dell’offerta della città – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – grazie ad un consolidamento della rete e della collaborazione tra pubblico e terzo settore in ambito educativo».