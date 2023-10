Approvato il progetto per il relamping del Centro Sportivo di Via S. Giovanni a Castellanza

E’ stato approvato con Delibera di Giunta, il progetto per il relamping del Centro Sportivo di Via S. Giovanni a Castellanza. L’intervento, insisterà in particolare, sul campo da calcio del Centro Sportivo castellanzese, utilizzato per attività di allenamento e piccole competizioni locali non agonistiche, con la sostituzione dei quadri elettrici, delle linee di distribuzione principale di illuminazione del campo e degli apparecchi illuminanti.

“Il piano di manutenzione straordinaria che abbiamo previsto ”- ha commentato il Sindaco Mirella Cerini – “vedrà la sostituzione delle luci esistenti con nuovi impianti con tecnologia a led e consentirà una migliore efficienza sia in termini di illuminazione, sia in quelli di un notevole risparmio energetico”.

“Con questo ulteriore intervento, rivolto ad una migliore fruizione dell’impianto sportivo”, – ha continuato il Consigliere Delegato allo Sport Luigi Croci – “abbiamo voluto investire ancora una volta, così come per il Campo di Via Bellini, nel fornire strutture adeguate che facilitino, attraverso la pratica sportiva, il benessere psico fisico della persona, creando al tempo stesso la possibilità di un polo di aggregazione sano per i giovani”

“Un’attenzione particolare l’abbiamo voluta dedicare al tema della sicurezza” – ha continuato il Sindaco Cerini – “Gli impianti saranno realizzati, nel pieno rispetto delle norme vigenti, secondo le più moderne tecniche esecutive, al fine di garantire un elevato standard di sicurezza a persone e cose contro pericoli elettrici e di incendio o altri eventi esterni, ma anche di poter garantire una continuità nel servizio in caso di guasti, e la

possibilità nel futuro di un ampliamento degli stessi impianti ” I lavori di manutenzione strardinaria agli impianti, per una spesa complessiva di € 31.500 Iva compresa, sono finanziati con mezzi propri dell’ente.