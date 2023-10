Arriva Halloween, la Pro Loco di Castronno organizza una “ciclabile da paura”

Halloween è alle porte: è arrivato il momento di preparare le zucche e travestirsi per una notte indimenticabile.

La Pro Loco di Castronno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza martedì 31 ottobre una festa a cui tutti sono invitati.

Dalle 18:00 in poi, l’oscurità del bosco amplificherà l’atmosfera spettrale, luogo ideale per accogliere “Una ciclabile da paura”.

Il ritrovo è al sottopasso del cimitero di Castronno e da lì partirà una camminata lungo il percorso della ciclopedonale fino ad arrivare al parchetto di Sant’Alessandro.

La festa si terrà in caso di pioggia e sono previsti giochi e sorprese ovviamente in stile Halloween. Ma se ci saranno “scherzetti” di certo non mancheranno i “dolcetti”.

Non sono ammessi monopattini, biciclette o pattini, quindi assicuratevi di avere pronto il vostro spirito camminatore, perché per accedere alla festa è necessario camminare a piedi in maschera lungo la Ciclabile del Bosco.

Ad accogliervi, a fine passeggiata, ci sarà anche una sorpresa “targata” Varesenews.