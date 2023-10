“As Bestas”, i fantasmi di Spagna al cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 12 ottobre 2023 il Cineforum alle Arti propone “As bestas” di Rodrigo Sorogoyen con Denis Ménochet e Marina Foïs.

Quello che il regista Sorogoyen racconta è un dramma che parla d’amore, morale, giustizia. E’ la storia di una coppia francese di mezza età, Antoine e Olga (Denis Menochet e Marina Foïs), che si trasferisce in un villaggio nel cuore della campagna galiziana. Il loro intento è entrar maggiormente in contatto con la natura, coltivando ortaggi e riabilitando case abbandonate.

La loro presenza e la loro visione idilliaca, però, disturba alquanto la gente del posto, in particolare i loro vicini di casa. La loro casa, infatti, confina con quella di due fratelli Anta: Xan un uomo noto per essere inflessibile, e Lorenzo che a causa di un incidente subito in giovane età, ha capacità mentali ridotte.

Le ostilità si acuiranno quando Antoine e Olga si opporranno alla realizzazione di un impianto eolico su un appezzamento di terreno nei pressi della loro tenuta, bloccando il progetto. Il loro rifiuto scatenerà non solo l’odio, ma anche la violenza dei loro vicini, in particolare di Xan, che vorrebbe ricavarne abbastanza denaro così da permettere a lui e alla sua famiglia di lasciare la campagna per una vita migliore.

La tensione si fa crescente in tutto il villaggio fino a raggiungere un punto di non ritorno.

Il film delle ore 15 è introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi. Mentre quello delle ore 21 è introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.