Asfaltature di strade e marciapiedi a Castellanza. Lavori per 500 mila euro

Sono stati approvati il 4 ottobre scorso, con delibera di giunta, i lavori di manutenzione dei manti stradali di diverse vie cittadine, per una spesa complessiva pari a 350.000 euro, comprensivi di iva, che si aggiungono ai 156.000 euro già previsti in un primo lotto di interventi approvati a fine estate. I lavori si rendono necessari per porre in sicurezza il transito di veicoli e pedoni, a seguito del naturale stato di usura del manto stradale.

Le strade e i marciapiedi di Castellanza interessati

Con il primo lotto di interventi si sono individuati i tratti stradali di via Gerenzano (tra ponte autostrada e confine comunale) e via Ragazzi del ’99. Mentre con il secondo, più corposo, lotto le zone interessate alle opere di rifacimento stradale (fresatura e rifacimento tappetino) riguardano le vie Monsignor Colombo, Corso Matteotti, Via Buon Gesù, Via Nizzolina e Via dell’Acquarella (tratto sottopasso). Per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi, le aree interessate sono relative a Viale Italia, Via Da Giussano all’altezza del civico 3, via Cesare Battisti (sostituzione cordoli) e Via Cadorna (demolizione e nuova formazione di marciapiede).

I tempi

Il termine dei lavori è previsto nell’arco dei prossimi tre mesi, salvo avverse condizioni meteorologiche.

“Nel piano di manutenzioni del programma di mandato triennale dell’Amministrazione Comunale sono state previste,tra le altre, le opere di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi – dichiara il Sindaco Mirella Cerini –. Fin dal nostro insediamento è stato infatti un impegno che abbiamo voluto rendere strutturale quello di prevedere ogni anno una somma a bilancio per interventi di manutenzione stradal. Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti in questo solo anno 2023 a destinare 500.000 euro per questi interventi, incrementando il budget a disposizione nel bilancio, attraverso l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione”.