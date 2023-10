Asfalto nuovo subito bucato a Fagnano Olona, il centrodestra interroga la Giunta: “Qualcosa non torna”

Da una decina di giorni imperversa l’ennesima polemica a Fagnano Olona che coinvolge l’amministrazione comunale e le opposizioni. Un breve riassunto dei fatti: martedì 10 ottobre si concludono i lavori di riasfaltatura programmati dall’amministrazione comunale in via Venegoni, mercoledì 11 un intervento di Alfa S.r.l., società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, riapre il manto stradale per un lavoro di allacciamento alla fognatura.

Sui social si è scatenato un putiferio, con cittadini basiti per lo spreco di soldi pubblici e l’amministrazione schierata su Facebook a difendere il proprio operato, dando la responsabilità ad Alfa che non avrebbe avvisato il comune dell’intervento.

Luciano Almasio, capogruppo del centrodestra fagnanese all’opposizione interviene nella querelle: «Tutti dovremmo essere d’accordo che è bene informarsi prima di giudicare, offendere, ma anche prima di agire. I riferimenti normativi sono principalmente il D.Lgs 152/2006, per Regione Lombardia il Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019, nonché i regolamenti dell’Ufficio ATO, della società che gestisce il SII (nella provincia di Varese Alfa s.r.l.) e i regolamenti comunali. Va premesso che Alfa s.r.l. fa richiesta al Comune di apposita autorizzazione prima di procedere a lavori di taglio dell’asfalto nelle vie dove devono essere effettuati dei lavori. Quindi sicuramente, ad un certo punto prima dell’intervento di Alfa, il Comune è stato avvisato».

Poi riprende le parole del sindaco Baroffio: «L’amministrazione decide di avviare il piano asfaltature strade. Prima dell’inizio lavori chiede a tutte le aziende, che operano nel sottosuolo, (elettricità, gas, telefono, acqua) se nel breve periodo si dovranno effettuare scavi nelle vie indicate. Le suddette aziende rispondono che non sono previsti lavori in quelle vie, compresa via Mauro Venegoni. Il comune avvia la gara di appalto, affida i lavori e questi iniziano».

Almasio sottolinea che dalle parole del primo cittadino «si evince come l’Amministrazione parrebbe aver consultato le società “che operano nel sottosuolo”, come le chiama il sindaco stesso, prima dell’appalto dei lavori, quindi con un anticipo di settimane, probabilmente addirittura mesi rispetto a quando i lavori sarebbero iniziati. Pertanto sorge spontaneo chiedersi se un ragionevole e risolutivo passaggio con Alfa s.r.l. non sia stato fatto anche più a ridosso dell’inizio effettivo dei lavori. Troppe cose non tornano, pertanto con apposita interrogazione scritta abbiamo chiesto contezza di queste e altre informazioni all’Amministrazione comunale».

Queste le domande contenute nell’interrogazione. A quanto, indietro nel tempo, si rifanno le informazioni sulla base delle quali il Comune ha programmato l’asfaltatura? Quando è stata notificato l’allacciamento da parte di Alfa in via Venegoni? Com’è possibile che l’Amministrazione non sia riuscita ad ottenere l’anticipo dei lavori da parte di Alfa (come scritto dal Sindaco), ma soprattutto non sia riuscita a posticipare anche solo di pochi giorni i lavori di asfaltatura appaltati dal Comune stesso? È possibile che questa Amministrazione non riesca ad avere alcun dialogo tra le parti in causa?

Almasio, a nome del suo gruppo, sottolinea come sia «buona prassi amministrativa, rispettata da quasi tutte le amministrazioni precedenti, che il Comune ottimizzi tempi e costi degli interventi (diretti e indiretti effettuati da operatori terzi) sul proprio territorio, con una meticolosa opera di coordinamento dei lavori, nonché di tempestiva informazione e massima trasparenza nei confronti dei cittadini».

Infine lancia la provocazione: «Tuttavia affinché ciò avvenga è fondamentale che sindaco e assessori passino più tempo negli uffici a lavorare e meno sui social a giustificare le proprie azioni o mancanze».