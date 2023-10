Assegnate cinque “Ciocchine”, segno della Saronno che non cerca le prime pagine

«C’è una Saronno che non cerca continuamente le prime pagine, che all’apparenza predilige la concretezza, che ogni giorno si pone un obiettivo positivo da raggiungere, spesso a favore di chi è nel bisogno, che alla consegna di un riconoscimento, arrossisce».

Con queste parole il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha presentato la cerimonia della Ciocchina, la benemerenza civica cittadina assegnata per il 2023 a cinque persone ed enti: gli Scout Agesci, gruppo che riunisce tanti giovani a cui trasmette valori, svolgendo un ruolo educativo positivo; Isidoro Busnelli, uomo di sport che ha dedicato la sua vita alla pratica sportiva come atleta prima e come dirigente dell’Amor Sportiva, dove tutt’ora è impegnato; la Caritas cittadina, nata a Saronno nel 1995, spazio di ascolto e prima accoglienza dei bisognosi e importante interlocutore dei Servizi sociali; Angelo Proserpio (alla memoria), un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile in città, nel suo impegno sociale, politico, professionale; Chiara Zaffaroni, giovane donna campionessa di apnea, ha ottenuto risultati importanti, conseguendo record sportivi che danno lustro alla città.

Queste le motivazioni dei riconoscimenti:

Isidoro Busnelli (Amor Sportiva), uno sportivo autentico ed un gentleman d’altri tempi che ha sempre respirato, vissuto e incarnato lo sport, quello vero, contribuendo alla crescita personale, collettiva, fisica ed emotiva di migliaia di ragazzi.

Angelo Proserpio, recentemente scomparso e da sempre impegnato nella difesa del prossimo, sia personalmente che professionalmente, abbiamo riconosciuto di aver saputo immaginare e realizzare progetti in campo culturale, sociale e politico, capaci di modellare il presente immaginando il futuro della nostra città.

Il gruppo scout AGESCI Saronno 1, per il contributo determinante allo sviluppo integrale della personalità di generazioni di ragazze e ragazzi della città grazie all’autentica applicazione, in oltre cento anni di storia, del metodo educativo ideato da Lord Robert Baden-Powell.

Chiara Zaffaroni, giovane atleta che ha dato lustro alla nostra città nel mondo grazie al suo impegno e dedizione, che l’hanno portata ad ottenere, nella specialità del nuoto subacqueo, risultati mai raggiunti in precedenza.

La CARITAS cittadina, meritorio esempio di come l’associazionismo organizzato possa efficacemente porsi in ascolto dei soggetti più fragili presenti in città, rispondere alle necessità più impellenti e proporre percorsi virtuosi di accoglienza ed integrazione.

La cerimonia si è chiusa con la consegna della targa di ringraziamento per il servizio reso al Comune di Saronno agli ex dipendenti andati in pensione nel corso dell’ultimo anno.

Foto di Roberto Gernetti