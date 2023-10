Assunzioni semplificate in Polizia Locale con il concorso aggregato, adesione anche di Rho, Morazzone e Cadegliano Viconago

Grazie all’iniziativa promossa da Anci Lombardia e dal Comune di Monza, i Comuni lombardi hanno la possibilità di assumere agenti di polizia locale attraverso un iter concorsuale semplificato. Ad oggi sono 15 i Comuni che hanno aderito e stanno portando a termine le fasi di reclutamento, mentre il Comune di Legnano ha già provveduto ad assumere e ad ampliare il proprio organico.

IL CONCORSO AGGREGATO – Anci Lombardia e il Comune di Monza hanno avviato un’innovativa modalità di reclutamento introdotta dal DL 80/2021, che, all’articolo 3 bis, prevede che gli Enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Nel mese di maggio 2023 il Comune di Monza ha svolto la procedura concorsuale per la copertura di posti vacanti di agenti di polizia locale (Cat. C), conclusasi con la pubblicazione di un elenco di 217 soggetti idonei a cui tutti i Comuni lombardi interessati, per i prossimi tre anni, possono far riferimento per l’assunzione di nuovo personale.

«L’esperienza del concorso aggregato che stiamo facendo con Anci Lombardia per la selezione degli agenti di polizia locale – ha spiegato il sindaco di Monza Paolo Pilotto – è innovativa e assolutamente di valore perché consente di concentrare gli sforzi e le risorse organizzative per il lavoro di preselezione e selezione. Stiamo lavorando su questo versante anche in altri ambiti e altri tipi di professionalità, perché crediamo sia effettivamente vantaggioso per le amministrazioni ridurre la sovraesposizione di tempo e di impegno di denaro per le attività selettive».

«In questo momento in cui i Comuni sono alle prese con le scadenze dettate dal PNRR e dai diversi bandi che si stanno susseguendo – ha sottolineato il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra – è estremamente positivo alleggerire l’iter burocratico delle selezioni, anche a fronte della carenza di personale che contraddistingue gli uffici comunali in questa fase e che va affrontata in maniera strutturale. Stiamo sperimentando un modello di reclutamento regionale che punti a supportare i comuni lombardi, specialmente quelli di minori dimensioni, ottimizzando l’incrocio tra domanda e offerta».

ADESIONE DEI COMUNI – I Comuni che hanno già aderito al concorso aggregato sono (suddivisi per Provincia):

· Bergamo: Capriate S. Gervasio;

· Como: Cucciago;

· Lecco: Colle Brianza, Varenna;

· Lodi: Casalpusterlengo, Lodi;

· Milano: Assago, Gorgonzola, Legnano, Motta Visconti, Rho, Robecco Sul Naviglio;

· Monza e Brianza: Monza;

· Varese: Cadegliano Viconago, Morazzone.

Tutti i Comuni interessati ad aderire all’iniziativa possono comunicare la propria manifestazione di interesse scrivendo a selezioniuniche@anci.lombardia.it. Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito di ANCI Lombardia.