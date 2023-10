Atti sessuali su minore a bordo di un autobus, indagato a Como un 24enne

Ha cercato di toccare le parti intime di una ragazzina di 15 anni l’uomo denunciato dalla polizia di stato di Como nel pomeriggio dello scorso 29 ottobre quando la squadra Volante è intervenuta in via Acquanera, in località Albate (CO), a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE da parte dell’autista del bus nr.6.

Il conducente era stato allertato da alcune ragazzine che si trovano a bordo e che gli avevano raccontato che una loro amica, 15enne comasca, era stata molestata sessualmente da un ragazzo ancora presente sull’autobus. I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno trovato la 15enne piangente in compagnia del padre, che nel frattempo era stato avvertito da lei, e le altre due amiche che avevano assistito ai fatti. Queste ultime hanno indicato un giovane presente sul bus come il responsabile delle molestie.

Dopo aver sentito tutti i presenti, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti ed appurato che il giovane, che si trovava in compagnia di altri due coetanei, si era seduto nel sedile a fianco a quello della 15enne ed aveva dapprima iniziato a farle dei complimenti, poi la aveva sfiorata con il suo corpo ed infine le aveva accarezzato la gamba, tentando anche di andare oltre. La ragazzina, immobile e terrorizzata, era stata aiutata dalle altre due compagne a cambiare posto sul mezzo pubblico e poi era riuscita ad avvertire prima l’autista del bus e poi, al telefono, il padre, che la aveva immediatamente raggiunta.

Gli agenti hanno quindi portato tutti in Questura, chiedendo nel contempo alla società di autotrasporti di poter acquisire i filmati della telecamera interna al bus, ed hanno poi verbalizzato le dichiarazioni di tutti i testimoni. A tutte e tre le ragazze hanno fatto anche visionare un album fotografico, nel quale le giovani hanno riconosciuto, senza ombra di dubbio, l’autore delle molestie. Costui, identificato per un 24enne tunisino, senza fissa dimora e senza documenti validi per il soggiorno, è stato quindi indagato in stato di libertà per il reato di atti sessuali nei confronti di minore.