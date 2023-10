Aumentano i furti in casa in Ticino, la Polizia cantonale: “Non facilitate il lavoro dei ladri”

Furti in abitazione: impennata in Canton Ticino e la Polizia Cantonale mette in guardia i cittadini. Le statistiche mostrano che a livello nazionale i furti e le violazioni di domicilio sono in aumento per la prima volta dopo 10 anni. L’anno scorso l’aumento è stato di oltre il 14%, riportando questi reati a livelli pre-pandemia. Benché il Ticino sia stato inizialmente risparmiato da questi importanti aumenti, nell’anno in corso si costata una crescita nel numero delle denunce. In autunno, quando le giornate si accorciano, è più probabile che i ladri notino se le case o gli appartamenti sono occupati. Tra settembre e marzo si registra un aumento dei cosiddetti “furti al crepuscolo” nelle abitazioni.

IL DECALOGO DEI CONSIGLI

La polizia ricorda quindi ai cittadini di adottare misure preventive adeguate. Degli accorgimenti semplici possono ridurre efficacemente il rischio che un ladro entri in casa vostra ad esempio:

Non lasciate i vostri oggetti di valore a portata di mano.

Simulate la vostra presenza.

Chiudete sempre porte e finestre.

Non nascondete mai le vostre chiavi all’esterno dell’abitazione.

Informate i vicini della vostra assenza.

Fate svuotare regolarmente la vostra bucalettere o fate ritirare la posta per voi.

Non segnalate sui social la vostra assenza.

Rafforzate la sicurezza della vostra abitazione e, in caso di dubbi, chiedete consiglio alla polizia.

Chiamate il 117 se avete subito un furto o in caso di situazioni sospette.

In occasione di questa giornata, la Polizia cantonale, le Polizie comunali e la Polizia dei trasporti saranno presenti in tutto il Cantone, nelle piazze, vicino ai centri commerciali e nelle vie di grande affluenza per una distribuzione di opuscoli sulla prevenzione contro i furti e per puntuali consigli.