Autunno di creatività e solidarietà nei fine settimana di ottobre a Besnate

Autumn reads, con letture per bambini in inglese e italiano nella mattina del 14 ottobre, è la prima di una serie di iniziative proposte dalla Banca del tempo di Besnate

Solidarietà e creatività per grandi e piccini nelle iniziative di ottobre della Banca del Tempo di Besnate. Ogni fine settimana una proposta diversa per crescere come singoli e come collettività, imparando a esprimersi con diversi linguaggi e a tessere nuovi legami di amicizia e sostegno reciproci.

LABORATORI AUTUNNALI PER BAMBINI

La sessione autunnale dei laboratori per bambini proposti dalla Banca del tempo di Besnate riparte dalle letture animate bilingue, in italiano e in inglese. Autumn Reads è infatti il titolo del laboratorio per bambini tra 6 e 10 anni in programma sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle 11 in sala consiliare in comune con apertura della biblioteca e possibilità anche di accedere al prestito libri .

Dedicato invece ai Profumi d’autunno il laboratorio Al tempo della creatività di sabato 21 ottobre, dalle ore 10 alle 12, nella sede del GS Prealpino di via Roma 4, a Besnate.

Ciascun partecipante dovrà portare con sé forbici e astuccio e, chi lo vorrà, potrà portare anche foglie e ghiande.

La partecipazione a ciascun laboratorio è gratuita ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a bancadeltempo.besnate@gmail.com.

RICICLIAMO

Infine sabato 28 ottobre la Banca del tempo di Besnate invita tutti i cittadini e le famiglie a RicicliAMO. I volontari aspettano grandi e piccini sotto i portici del municipio, nella giornata di sabato 28 ottobre, sia al mattino dalle ore 9 alle 12 sia nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18, per una raccolta speciale di indumenti e coperte usate, ma pulite e in buono stato, da donare alle associazioni Ali d’aquila di Busto Arsizio (sostegno ai senza tetto) e Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate.

In particolari saranno raccolte coperte, giacche a vento, pile, tute e felpe.

Gli eventi sono proposti in collaborazione con Comune e biblioteca di Besnate e e con il sostegno della Banca del tempo di Gallarate.