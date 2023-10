Avanzano i contratti “pirata” nel comparto socio-sanitario. FP Cgil: “Sarà l’autunno dei mancati rinnovi contrattuali”

L’autunno appena cominciato rischia di gelare le aspettative di migliaia di lavoratori in Provincia di Varese. Il mancato rinnovo dei contratti dei settori cosiddetti socio- sanitario e socio-assistenziale e la contemporanea avanzata dei contratti “pirata”, siglati da organizzazioni sindacali non rappresentative al ribasso, stanno mettendo a rischio il futuro e la sostenibilità di circa 4.000 lavoratori solamente nella nostra provincia. Un dato importante e preoccupante, considerata l’implicazione sociale di un’eventuale fuga di operatori dalle Rsa, dalle Rsd (Residenze Sanitarie per Disabili) e dai servizi territoriali a loro connessi; lavoratori che, per rimanere in tema di attualità, lavorano con salari orari inferiori al “salario minimo”, avendo attraversato senza adeguamenti l’aumento dell’inflazione dell’ultimo triennio.

Il messaggio della Funzione pubblica Cgil Varese