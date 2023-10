Avviata la campagna antinfluenzale nel territorio della Asst Valle Olona

Domenica 1 ottobre è stato effettuato un “vax day” in tutte le ASST della Regione e, per il territorio della ASST Valle Olona, l’evento si è svolto presso il Centro Vaccinale HUB, ex Caserma Aeronautica di Gallarate e presso la Casa di Comunità di Saronno, sotto la direzione della Dr.ssa Marialuisa Battaglia, Responsabile della Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive, con la collaborazione del Direttore della Casa di Comunità di Saronno, Dott. Luca Maffei e sotto la supervisione del Direttore Socio-Sanitario Dott. Marino Dell’Acqua, dell’ASST Valle Olona.

Il “vax-day”, in cui oltre all’antinfluenzale è stata offerta anche la vaccinazione anti Covid, è stato dedicato ad alcune categorie meritevoli di particolare attenzione, come disposto dalle Regione: cittadini over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in stato di gravidanza, operatori sanitari, Forze dell’Ordine e Polizia Locale, insegnanti e personale scolastico.

L’iniziativa del 1 ottobre ha registrato un largo consenso della popolazione che, nonostante la bella giornata festiva, si è mostrata particolarmente sensibile verso la necessità di una opportuna prevenzione a tutela della salute, non solo propria ma anche della collettività. I vaccinati sono stati in totale 566 (a fronte di un’apertura 6 ore): 392 per l’antinfluenzale e 174 per l’anti Covid. I numeri maggiori sono stati registrati negli over 60 (358 per antinfluenzale e /o anti-Covid) e nei bambini (104 vaccinati per l’antinfluenzale) ai cui genitori va rivolto un plauso particolare per aver adottato una scelta, anche educativa, nei confronti dei propri figli.

L’afflusso è stato quindi di gran lunga superiore ai prenotati, tant’è che l’apertura ha dovuto essere protratta di circa un’ora per smaltire tutte le persone in coda; e questo è stato possibile grazie all’impegno di tutto il personale presente: medici, inclusi i pediatri di libera scelta, infermieri e con il prezioso contributo dei volontari che si sono prodigati per accogliere il pubblico e per mantenere l’ordine interno.

La campagna proseguirà ora con modalità diverse come da calendario regionale: dal 2 ottobre i centri vaccinali ASST sono aperti ad accesso libero per le donne in stato di gravidanza; dal 9 ottobre entrano in gioco i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, solo per alcune categorie; dal 16 ottobre, per le stesse categorie, sarà possibile vaccinarsi anche presso le farmacie; dal 23 ottobre, per le stesse categorie, saranno aperti i centri vaccinali ASST, con prenotazione attraverso il portale regionale; ed infine dal 20 novembre scatterà l’apertura per tutti, sempre con prenotazione attraverso il portale regionale.

L’ASST Valle Olona ricorda che coloro che ne faranno richiesta potranno essere vaccinati, oltre che per l’antinfluenzale, anche per l’anti-Covid, per l’anti-pneumococco e per l’anti-herpes zoster, tutte vaccinazioni raccomandate, in particolare per le categorie più fragili.