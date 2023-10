Bagaglio sospetto, falso allarme all’aeroporto di Malpensa

Un allarme bomba, rivelatosi falso, ha agitato per un’oretta l’aeroporto di Milano Malpensa.

È successo intorno a mezzogiorno di giovedì 19 ottobre e tutto è partito da una piccola valigia abbandonata in un cestino all’interno di un’area di servizi igienici, al piano check in dello scalo (la foto è d’archivio).

L’area è stata delimitata e sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato.

Alla fine è stato appurato che la valigia era vuota e dunque si era trattato di un falso allarme.

Non ci sono stati disagi né ritardi ai voli.

Ovviamente l’attenzione è alta in questi giorni in cui si sono moltiplicate le segnalazioni di possibili rischi di attentati, che hanno causato problemi al settore dell’aviazione (nella giornata di mercoledì sono stati chiusi per alcune ore sei aeroporti francesi e uno belga).

Al di là della particolare situazione internazionale, non sono mancati anche in passato gli allarmi bomba a Malpensa, spesso per bagagli abbandonati, in alcuni casi con evacuazione delle aree o persino di aeromobili.