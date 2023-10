Bambini e famiglie al Teatro sociale di Busto per Cappuccetto Blues

La rassegna Prima Applausi che il Teatro Sociale Delia Cajelli dedica ai bambini e alle loro famiglie riparte domenica 8 ottobre alle ore 17 con Cappuccetto Blues, spettacolo della compagnia Teatro Invito.

La celebre fiaba raccontata (e cantata) dal punto di vista dei lupi, per bambini dai 3 anni in su e per un pubblico di famiglie.

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George. Il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta… Purtroppo finito male. Incidente di caccia.

Ricordando i bei tempi cantano le loro arie preferite: la canzone della frittella, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore triste.

Chissà se ancora una volta passerà di qui la bambina dalla rossa mantellina?

Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà I suoi frutti?

Chissà come placare questa fame da lupi?

La rassegna Primi applausi è curata dalla compagnia L’Arca di Noe.

Il biglietto costa 7 euro a persona (sotto i 3 anni gratuito)

Per maggiori informazioni: 349.3281029 – info_arcadinoe@libero.it