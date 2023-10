Bambini incredibili e la botanica Marianne North in due albi illustrati per bambini

Ottobre è il mese in cui si comincia a pensare al Natale, in libreria.

Ho pensato allora di proporre due regali perfetti da scrivere nella letterina di Babbo Natale.

Il libro dei bambini incredibili

Il primo è “Il libro dei bambini incredibili” di Clotilde Perrin, un albo illustrato edito da Ippocampo che dimostra proprio come al mondo non esista un bambino uguale all’altro.

Il bambino origami, la bambina saetta, la bambina piuma, il bambino cuore…

Questo è un libro che aiuta a riconoscerli, nel caso li incontrassimo in giro.

Il libro dei bambini incredibili

di Clotilde Perrin

L’Ippocampo editore – € 19,90

Come un fiore sull’acqua

Il secondo è il nuovo romanzo di Lodovica Cima, grandissima scrittrice di libri per bambini e ragazzi, che ci racconta la storia di Mimì, che non incarna la classica signorina perbene dell’Inghilterra di fine Ottocento, ma esplora il bosco e riproduce, armata da matite e acquerelli, funghi misteriosi, foglie ampie come ombrelli nei minimi dettagli.

Per Mimì il mondo vegetale è il paradiso dentro il quale poter trovare il suo posto nel mondo.

Una storia che racconta la vita di Marianne North, viaggiatrice e artista anticonvenzionale, la cui passione per le piante l’ha resa una delle più importanti botaniche di sempre.