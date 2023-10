Barasso mette in mostra le opere di Herman Metelerkamp

Arte in mostra a Barasso fino al 22 ottobre a Villa San Martino. Sabato 7 ottobre è stata inaugurata l’antologica dedicata ad Herman Metelerkamp, artista nato nel 1898 nel Borneo inglese da padre olandese e madre indonesiana che scelse l’Italia e Barasso come luogo di elezione per la sua vita e la sua arte.

L’iniziativa è promossa dal Comune e da “Barasso in Arte”, nel trentennale della morte dell’artista. Quaranta le opere in mostra a Villa San Martino, tutte provenienti da collezioni private. L’ingresso all’esposizione è libero e sono in programma diversi eventi collaterali.

L’inaugurazione della mostra, intitolata “Tra sogno e realtà” è stata un successo. Il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari ha voluto ringraziare chi ha partecipato con un messaggio: “Ringrazio il comitato di Barasso in Arte, il Vicesindaco Ilaria Ossola con tutta l’Amministrazione Comunale, le dipendenti, Villa San Martino, con i proprietari Alberto e Aldo Soldati, tutte le associazioni locali, tutti gli sponsor, grazie a Pucci e a tutta la meravigliosa famiglia Metelerkamp. Ringrazio per la presenza il Viceprefetto, Dottor Salvatore Ciarcià, il Vicepresidente della Regione, Giacomo Cosentino, i consiglieri regionali Giuseppe Licata e Emanuele Monti, il consigliere provinciale Simone Longhini, i Carabinieri del Comando provinciale di Varese e della stazione di Gavirate, il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, il Parroco Don Emilio e tutti gli intervenuti. Abbiamo dedicato la ripartenza di Barasso in Arte al grande promotore di questa iniziativa che, siamo certi, sarà orgoglioso del nostro lavoro ovunque sarà ora: Ginetto Piatti. Ora, per due settimane, la mostra è aperta al pubblico tutti i giorni. Vi aspettiamo!”.