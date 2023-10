Basket in lutto, morto il pivot Samuel Dilas. Era nato a Varese

Il mondo del basket italiano è in lutto. Ieri – domenica 15 ottobre – mentre la gran parte delle squadre era in campo per i rispettivi turni di campionato, da Brescia è giunta la notizia della morte di Samuel Dilas, pivot 24enne tesserato per la Virtus Lumezzane in Serie B.

Dilas, padre croato, era nato a Varese il 23 maggio del ’99 anche se era cresciuto a Novellara e si era messo in luce fin da giovane sui campi dell’Emilia Romagna. Le sue qualità e un’altezza importante (2,06) lo avevano portato fino a esordire e giocare in Serie A2 con la maglia di Forlì tra il 2018 e il 2021. Nel mezzo un’esperienza ad Avellino e quindi il passaggio a Lumezzane dove aveva appena iniziato la terza stagione con la maglia della Luxarm.

Quest’anno Dilas aveva giocato una gara ufficiale in Supercoppa il 9 settembre, poi però era stato colpito da una forte polmonite per la quale era stato ricoverato in ospedale per tre settimane. Dimesso giovedì scorso, il pivot aveva avvertito forti dolori alla gamba venerdì ed era tornato agli Spedali Civili di Brescia dove le sue condizioni si sono immediatamente aggravate fino alla morte. Secondo le prime informazioni a stroncarlo è stata una trombosi.

Nelle ultime ore tutto il mondo dei canestri si è stretto attorno alla famiglia del giovane giocatore e alla Virtus Lumezzane che questa mattina ha dedicato a Samuel il video di saluto che trovate a seguire.