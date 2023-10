“Basta ecofollie”: Tovaglieri porta a Cassano la sua crociata “contro l’ideologia green”

L’europarlamentare bustocca della Lega Salvini Premieri Isabella Tovaglieri sarà a Cassano Magnago venerdì 6 ottobre per un incontro intitolato “Basta eco follie”, il racconto delle “battaglie in Europa contro l’ideologia green”.

È il tema su cui Tovaglieri si sta impegnando di più in Europa, con il contrasto allo stop ai motori a combustione interna dal 2035, un provvedimento europeo (approvato dal Consiglio a marzo scorso, l’Italia si è astenuta insieme a Bulgaria e Romania, mentre la sola Polonia ha votato contro), che viene considerato una minaccia per il settore automobilistico italiano .

La conferenza su terrà in biblioteca, in via Ungaretti 2, con inizio alle ore 20.30