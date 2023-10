Bellucci avanza ancora a Malaga: la vittoria su Vavassori vale la semifinale

Dopo il doppio “scalpo” spagnolo su Carbelles Baena e Carreno Busta, Mattia Bellucci vince anche nei quarti di finale dell’Open di Malaga (Challenger), questa volta facendo suo il derby italiano contro Andrea Vavassori.

Il mancino di Castellanza ha superato il 28enne torinese in due set (6-3 7-5) dimostrando di essere in un grande stato di forma. In Andalusia Bellucci sta trovando la condizione migliore dall’inizio di questo 2023, iniziato bene con le qualificazioni al tabellone principale dell’Australian Open ma poi proseguito con più bassi che alti.

In semifinale – sabato 14 ottobre – il castellanzese troverà il vincitore della sfida tra lo statunitense Emilio Nava e lo spagnolo Alejandro Moro Canas. Nell’altra sfida per la finale sarà invece sfida francese tra Maxime Janvier e Ugo Blanchet.