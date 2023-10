Bellucci raggiunge i quarti di finale a Olbia, ora la sfida a Molcan

Prosegue il cammino di Mattia Bellucci al Challenger 125 di Olbia: dopo aver eliminato il quotato francese Paire, il tennista di Castellanza ha superato di slancio il secondo turno battendo 6-4 6-4 l’altro italiano Raul Brancaccio.

Un successo che manda il mancino 22enne ai quarti di finale del torneo sardo, dove però lo scoglio sarà di quelli importanti: nel pomeriggio di venerdì 20 Bellucci sfiderà la quarta testa di serie del tabellone, lo slovacco Alex Molcan, 115 al mondo ed ex numero 38 un anno e mezzo fa. (foto Mattia Martegani / VN)

Contro Brancaccio il varesino è stato autore di una buona partita pur con qualche alto e basso: dopo un primo set senza sbavature, nel secondo parziale Bellucci ha accusato il nervosismo e si è trovato in svantaggio al decimo game quando ha commesso due doppi falli. «A un certo punto i doppi falli mi hanno spaventato per come sono arrivati. Ma l’unico neo è aver rotto due racchette in due giorni: non me lo posso permettere. Alla fine sono contento della vittoria: ho giocato bene contro Raul che per caratteristiche è un avversario sempre ostico».

Per Mattia tanti applausi sul centrale del TC Terranova: «La Sardegna mi piace molto e giocare tornei sul cemento all’aperto in Italia è abbastanza raro. Penso sia una rassegna importante che vada preservata, anche per i miei interessi personali dato che su questa superficie gioco bene». Ora però Bellucci avrà meno tempo per recuperare rispetto a Molcan: venerdì vedremo chi si prenderà la semifinale.