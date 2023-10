Bialaszewski: “Presi a cazzotti ma importante aver vinto. Pubblico determinante”

TOM BIALASZEWSKI: La cosa più importante è stata dare una soddisfazione ai nostri tifosi, è una cosa che mi dicono dal primo giorno che ho firmato, e stasera ci hanno dato una grande mano, è stato determinante. Non abbiamo giocato molto bene, mi aspettavo diverse difficoltà perché era la prima partita di campionato e questa era una novità per molti dei nostri giocatori. Dopo esser stati a presi a cazzotti in faccia ed aver vinto è importante.

BIALASZEWSKI 2: Cauley-Stein ha giocato poco in area nella prima parte di partita perché gli avversari che lo hanno marcato in maniera particolare, nella seconda parte siamo riusciti a servirlo meglio.Mi piace molto che Brown possa andare a marcare un piccolo e quindi giocare su più dimensioni. Ci studieremo. Pistoia ha giocato con grande cuore, in maniera dura e quello che ho detto ai miei ragazzi è che arrivava dalla vittoria di un campionato che dava loro una spinta in più.

BIALASZEWSKI 3: A rimbalzo abbiamo fatto fatica, lo abbiamo visto subito e speriamo che si risolvano questi problemi quanto prima. Sappiamo che qui serve ed è importante ma tanti dei nostri giocatori arrivano da campionati come la G-League dove non è molto considerato il tagliafuori. Ci lavoreremo sicuramente.

NICOLA BRIENZA: C’è un po’ di arrabbiatura con noi stessi. Onestamente per 35 minuti abbiamo dominato la partita, ma questa è la bellezza del basket. Ai punti abbiamo vinto, ma poi conta a chi fa più canestro. Varese è stata brava ad avere il killer instinct con Moretti. C’è rammarico per i liberi sbagliati che in una gara punto a punto conta. Abbiamo fatto 4 allenamenti e venire qui davanti a un’ottima strada e questo pubblico, significa che abbiamo fatto bene. Speriamo di essere più killer noi nel gestire gli ultimi possessi. L’unica chance per salvarci è essere più duri, vogliosi, sporchi e convinti degli avversari. Questo deve essere il nostro modo di stare in campo.