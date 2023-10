Bialaszewski: “Sconfitta che fa male, mi prendo le responsabilità per l’ultimo attacco”

TOM BIALASZEWSKI: Dispiace perché è stata un’altra serata brutta e fa male perché con un tiro libero in più o un rimbalzo avrebbe cambiato la partita. Sull’ultimo possesso Trento è stato super aggressiva, la palla è andata a Willie a metà campo, non la situazione più pericolosa. Dobbiamo rivedere l’azione e capire chi non ha fatto le cose come doveva, ma l’allenatore sono io e quindi mi prendo le responsabilità. Quella di tirare tanto da 3 è una scelta voluta perché pensiamo di avere tanti buoni tiratori e non sarebbe giusto non chiedere loro di prendersi quelle scelte. Al momento in allenamento facciamo le cose molto bene mentre in partita ci riesce molto meno.

BIALASZEWSKI 2: Stiamo portando avanti un processo. Da quando ho deciso di venire qui sapevamo di giocare contro squadre forti, noi non abbiamo giocatori non abituati al gioco europeo e sappiamo di dover migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo messo assieme tante piccole cose e per me alcune sono già migliorate tanto. Con il tempo riusciremo ad alzare il livello della squadra.

PAOLO GALBIATI: Per noi è stato complesso perché l’anno passato qua mi ha lasciato tantissimo a livello personale. Questi tre giorni li ho patiti e per fortuna c’era l’impegno di Coppa. Giocare qui è difficilissimo, lo sapveamo e siamo stati bravissimi e resistere alle ondate di Varese, facendo le cose giuste, rallentando e passandoci la palla. Nel finale siamo stati lucidi e sull’ultima difesa abbiamo forzato un tiro difficile.

GALBIATI 2 -È un altro passo per la nostra crescita, sono contento a metà perché il pubblico è incredibile; peccato che nel basket non ci sia il pareggio, avrei firmato. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di speciale, è stato bellissimo, me lo porterò dentro per sempre. Non mi aspettavo il tributo, ringrazio tutti e mi è scesa una lacrimuccia.