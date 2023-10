Bimbo nasce in volo, ad attenderlo in pista a Malpensa l’ambulanza neonatale

Una donna partita da Dubai ha dato alla luce un bambino in volo, prima dell’atterraggio a Malpensa, nella serata di sabato. Il piccolo sta bene, è stato assistito da un’équipe medica dell’ospedale Del Ponte di Varese che ha seguito il neonato con una speciale ambulanza che funge da centro mobile che ha consentito il trasporto al polo materno infantile di Varese.

Il fatto è successo sabato scorso nel tardo pomeriggio a bordo di un Airbus raggiunto direttamente sulla pista di atterraggio dello scalo della Brughiera per prendere in carico il neonato che alla nascita pesava più di tre chili. Il bimbo è nato da genitori di origini asiatiche ed è in ottime condizioni di salute e: è stato accolto dall’équipe medica del polo materno infantile di Varese.

I sanitari hanno impiegato una “nursery mobile“ che una volta caricata a bordo di un mezzo di emergenza è in grado di fornire un’elevata assistenza sanitaria, trasformando qualsiasi mezzo di soccorso sanitario in una postazione di terapia intensiva neonatale.