Bper chiude le filiali di Casorate Sempione e Jerago con Orago

Il trend di chiusure di filiali bancarie sembra non fermarsi mai. Bper Banca durante un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria ha annunciato la chiusura di 125 sportelli di cui due in provincia di Varese: Casorate Sempione e Jerago con Orago.

Non solo chiusure ma anche un nuovo modello organizzativo, l’ampliamento delle filiali on line gli argomenti oggetto dell’informativa presentata. «Siamo di fronte al ripetersi di chiusure di sportelli, tendenza che si riscontra in tutti i gruppi – sottolinea Alessandro Frontini, segretario provinciale della Fabi – Le chiusure di Bper sul nostro territorio, per fortuna, questa volta sono contenute. Il problema però è sempre lo stesso: continuano a diminuire i presidi fisici per l’utenza con comuni a volte lasciati sprovvisti di questo servizio, che è un servizio pubblico essenziale quanto basta per essere essere che contrari a questo fenomeno».

NUOVA ORGANIZZAZIONE

«Sul resto l’informativa ci declina una “nuova Bper” – conclude Frontini – da un punto di vista organizzativo ma i dettagli verranno discussi durante la trattativa insieme alla mobilità territoriale e professionale, ricordando che sta per entrare nel vivo anche la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale».