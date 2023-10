Bregazzana, bancarelle a km zero e passeggiate a cavallo

“Colori e sapori d’autunno” è un piccolo mercatino nato a Bregazzana da pochi anni, completamente immerso nel verde che ha come protagoniste bancarelle di bravissimi artigiani e hobbisti e prodotti a km zero con lo scopo di valorizzare il nostro territorio.

Il giorno 22 ottobre, in piazza Don Ernesto Essi, a Bregazzana (Varese), a partire dalle ore 10.00 troverete bancarelle di prodotti a km zero dove potrete acquistare formaggi di capra freschissimi dell’azienda agricola Elleboro, verdure fresche degli Orti di Bregazzana, miele e altri prodotti dell’azienda agricola Canevee e Ape Camilla.

Dalle 11 alle 14.30 circa, i visitatori avranno la possibilità di fare una piccola passeggiata con i cavalli dell’agriturismo Valtinella.

A pranzo con gli Amici di Bregazzana

Per pranzo il banco gastronomico propone un succulento piatto di polenta e zola, oppure buonissimi panini con salamella o hamburger, il tutto accompagnato da selezioni di birra spillata dall’impianto presente nell’area food del birrificio Angelo Poretti.

Se volete, su prenotazione, vi aspetta anche la Locanda di Bacco con menu alla carta e pizza.

Castagne e vin brûlé

La castagnata e il vin brûlé daranno al mercatino il profumo, i colori e sapori tipici dell’autunno.

Durante la giornata, sarà possibile di visitare l’Elefante di Bregazzana, opera realizzata da Enrico Butti attorno al 1919 e aperta per l’occasione; Renata Castelli Storica dell’arte, studiosa ed esperta di archeologia industriale e Liberty vi racconterà la storia di questo incredibile mausoleo.

Dove parcheggiare

C’è un piccolo parcheggio in via mondino a Bregazzana ma il consiglio è quello di posteggiare le auto nell’ampio parcheggio Lindt/Poretti, in via Olona 103 per poi prendere a piedi il sentiero della vecchia via per Bregazzana (in 10 minuti a piedi si giungerà in paese).

PER INFORMAZIONI @: info@amicidibregazzana.it

M: 3406105601 (Nazza) Sito | Facebook

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata alla domenica successiva