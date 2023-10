“BreveMente International Cinefest”, aperte le iscrizioni per il festival di cortometraggi realizzati con il cellulare

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del “BreveMente International Cinefest”, festival di cortometraggi realizzati con il cellulare.

L’associazione Culturale “Il Volto di Velluto” di Brenta ha voluto cercare di ampliare il proprio campo d’azione, dal mondo del teatro al mondo del cinema. Le iscrizioni sono aperte per cortometraggi della durata massima di 2 minuti; il tema di quest’anno è “Cambiamento climatico”; per poter essere selezionati, si dovrà dimostrare di aver realizzato il cortometraggio con il cellulare (inviando foto o brevi video di backstage).

Le iscrizioni chiuderanno il 16 gennaio; il 16 febbraio saranno proclamati i finalisti; il 16 marzo avrà luogo la cerimonia di premiazione, a Brenta, alla presenza dei membri della giuria (selezionati tra i professionisti del mondo del cinema). Personalmente ho spinto molto sul discorso dei corti realizzati con il cellulare, innanzitutto perchè credo fermamente che sia uno sprone per le giovani generazioni ad utilizzare lo smartphone in maniera più responsabile e consapevole; in secondo luogo perchè questa modalità mi ha consentito di raggiungere traguardi insperati (borsa di studio a Parigi e a Los Angeles oltre a svariati premi internazionali con “Yes, No”). Qui il link per iscrivere i cortometraggi: https://filmfreeway.com/BreveMenteInternationalCinefest