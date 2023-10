Brown sempre pimpante, Shahid così è una zavorra

SHAHID (IL PEGGIORE) 4,5 – Questa non è Ibiza. E nemmeno Cipro o l’Islanda. Magari quando si andrà in Sardegna tornerà ai livelli di quando gioca su un’isola. Zero punti, tre errori al tiro e soprattutto quel -9 di plus-minus che stavolta calza a pennello: quando Varese gli dà la regia, il gioco precipita nelle paludi. Lo dicono anche le partite precedenti: -11 con Pistoia, -29 con Bologna e -14 con Tortona. I 3 assist a tabellino non sono certo indicativi di come Vinnie abbia tenuto il campo. O cambia lui, o va cambiato lui.

CAULEY-STEIN 6 – La valutazione è eccellente (24) ma stride con quel che dice il campo. Ovvero, che il suo impatto è molto meno pesante di quel che dicano i numeri: gioca la palla come se fosse bollente, tenendola in mano giusto il tempo di passarla a un compagno. Quasi mai un’iniziativa propria (quando lo fa si appende al ferro), quasi mai un’azione decisa verso canestro. A un certo punto sembra dare la scossa buona con quella schiacciata in solitaria, subito dopo getta via un passaggio che è uno snodo cruciale per far rientrare Trento.

WOLDETENSAE 6 – Unico panchinaro a lasciare il segno, seppure con qualche errore di troppo al tiro (un paio di triple gli escono di un centimetro, la distanza tra la gloria e il dolore). Qualche giocata coraggiosa ed efficace, una presenza migliore rispetto ad altre volte, una statistica non molto ricca nella parte destra (1 rimbalzo, 2 assist). Pagnotta guadagnata.

MORETTI 6 – Dopo 19′ trasparenti, si accende e regala momenti di gloria a Varese e ai suoi tifosi. Tiene nel terzo periodo ma torna a spegnersi nel quarto finale quando segna due soli punti e non riesce a riprendere in mano la situazione. Il totale è una sufficienza doverosa (15 punti) ma non scintillante. Comunque uno dei problemi minori.

LIBRIZZI 6 – Entra in campo più tonico e reattivo delle ultime volte, corre e ruba un pallone ma ferma il suo minutaggio a 5’04”. Ovvero 10′ in meno di Shahid. Ma siamo sicuri che in questo contesto Matteo non possa fare meglio del compagno di reparto?

HANLAN 6 – A livello complessivo va un po’ a folate, ma rimane imprescindibile perché è l’unico esterno biancorosso che, dati alla mano, riesce a far girare con un po’ di logica e di ritmo l’attacco. Dopo i 16 assist facili facili in coppa, ne mette a referto altri sei contro Trento (i punti sono 13) ma dà sempre l’impressione di dover fare sia il boia sia l’impiccato. Ovvero di dover creare ma anche finalizzare. Di questo punto se la dovrà autopassare…

MCDERMOTT 6,5 – Mezzo voto in meno sul dovuto non tanto per l’ultima scelta, quanto piuttosto per il bouquet di scelte effettuate lungo tutti i 40′. Talvolta ha fretta di tirare, talvolta pensa di poter tagliare la difesa in entrata ma la realtà è un po’ differente. Come già scritto, e come probabilmente scriveremo ancora, Sean è uno di quelli che alla fine escano a testa alta perché mette intensità, voglia e stavolta anche parecchi punti. Top scorer con 21 ma 6/18 al tiro. Strappa il titolo di MVP Confident per i nostri lettori.

BROWN 6,5 (IL MIGLIORE) – Prosegue nel suo cammino importante al primo campionato fuori dagli States e continua a farci rimangiare le sensazioni negative avvertite in pre-stagione. In avvio è il più pimpante, poi non disdegna mai di colpire dall’angolo o di mettere garretti e fisico in difesa un po’ su tutti gli avversari diretti. Sette rimbalzi sono un bel bottino (la battaglia è persa dagli esterni, non dai lunghi) come i 15 punti. Peccato per quei tiri finali che si fermano sul ferro: avrebbe meritato più di tutti di chiudere la partita con un successo.