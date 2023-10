Brucia il Multisala Saronnese, storico cinema della città

I vigili del fuoco sono intervenuti a Saronno, in via San Giuseppe, per un incendio che interessa il Multisala Saronnese, storica sala cinematografica del centro.

Galleria fotografica Incendio al cinema Multisala Saronnese 4 di 7

L’allarme è scattato poco prima delle 14, il comando Vigili del Fuoco ha inviato sul posto due autopompe da Busto Arsizio e Varese, un’autobotte e l’autoscala intervenute da Milano.

Sul luogo dell’incendio sono arrivate anche un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Inizialmente si era parlato di una persona coinvolta, ma l’intervento è stato solo a titolo precauzionale.

L’incendio – domato prima nel giro di poche decine di minuti – ha interessato il tetto della struttura: le cause sono accidentali, erano in corso lavori di impermeabilizzazione del tetto, come testimoniato dalla presenza delle impalcature sulla facciata su via Solferino.

In via San Giuseppe è arrivato anche il sindaco Augusto Airoldi, oltre alla Polizia Locale.