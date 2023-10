Buona la prima varesina di “Strawoman” camminata a sostegno della prevenzione

La “Strawoman”, 13ma edizione della corsa-camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, è arrivata per la prima volta a Varese. Una manifestazione, che è aperta a chiunque voglia passare una giornata all’insegna della salute e della prevenzione, ha uno scopo benefico. Partner scientifico dell’evento è Humanitas Medical Care, la rete di centri medici e centri prelievi di Humanitas, da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo, che ha animato il “village della prevenzione”, ai Giardini Estensi. (le protagoniste della foto-gallery sono Michaela, Elena, Marzia, Betty Simona e Chiara )

Nell’oasi della salute, ad accogliere le partecipanti, oltre agli specialisti del centro medico di Varese, c’erano anche i professionisti dell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza: ortopedici dello sport, ginecologhe, nutrizioniste e ostetriche a disposizione di tutte le runner per consulti e consigli, con l’obiettivo di ricordare i benefici di uno stile di vita sano e attivo che non può prescindere dalla corretta prevenzione. Domenica 1° ottobre apre il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno.

Strawoman Humanitas Medical Care ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la ricerca, charity partner dell’iniziativa (le partecipanti, in fase di iscrizione alla corsa/camminata non competitiva, potranno infatti scegliere di sostenere la Fondazione”.