Cade dal tetto del garage che stava sistemando a Rescaldina, 50enne in pronto soccorso

Cade dal tetto del garage che stava sistemando e finisce in ospedale. È successo in via Emanuele Filiberto a Rescaldina, dove un 50enne è stato portato al pronto soccorso con una ferita lacero-contusa al sopracciglio destro dopo una caduta da un’altezza di due metri.

Per prestare i primi soccorsi all’uomo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce Rossa di Legnano e una della Croce Rossa di Busto Arsizio, e l’automedica di Legnano in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 50enne è stato portato all’Ospedale di Busto Arsizio in codice giallo.