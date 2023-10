Cade e scivola lungo un pendio. Cercatore di funghi varesino soccorso in Canton Ticino

Infortunio in montagna per un 86enne italiano residente in provincia di Varese. È successo a Mugena, in Cantone Ticino, intorno alle 8:30 di giovedì 12 ottobre.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo, un cercatore di funghi, si trovava su un sentiero a circa 1’100 metri di altitudine unitamente ad una parente. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta, scivolando lungo un pendio per una cinquantina di metri.

Sono intervenuti sul posto agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo averlo recuperato e prestato le prime cure l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, l’86enne ha riportato serie ferite.