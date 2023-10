Camera Condominiale Varese si prenderà cura della rotonda centrale di Varese

Camera Condominiale Varese torna con una nuova idea che si pone l’obiettivo di avvicinarsi al cuore dei varesini, attraverso l’abbellimento e la manutenzione della rotonda di Piazza Monte Grappa.

“Questo progetto è nato a marzo – racconta Andrea Leta di Camera Condominiale -. Siamo molto contenti per la responsabilità sociale che comporta e per il fatto che non coinvolge solo noi, ma anche aziende del territorio”.

E prosegue: “Quando abbiamo cominciato a lavorare per scegliere la rotonda ci siamo detti, perché non scegliere quella nel cuore della città? Vogliamo uscire dalla nostra nicchia e vedere cosa c’è all’esterno. Ogni tre mesi ci sarà il cambio di stagione, grazie anche all’aiuto dell’associaIone 23e20 di Sonia Milani e cercheremo di portare la stagionalità”.

Camera Condominiale Varese “gestirà” la rotonda per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di arrivare anche ad ottenere una bella sinergia con tante realtà del territorio: “Siamo aperti alla cooperazione – conclude Leta – perché si tratta di rendere bella una cosa che non è nostra ma di tutti. Quindi saremo più che contenti se associazioni, enti, artisti e chiunque abbia una bella idea, vorrà coinvolgerci”.

Un progetto a sostegno della biodiversità, come ha spiegato Daniele Rocca di Arboroc, che si occuperà dell’abbellimento e della manutenzione della rotonda: “Abbiamo deciso di utilizzare piante mellifere per attirare insetti per l’appunto melliferi, come ad esempio le api. Si tratta di un progetto che sposa l’idea della sostenibilità e della collaborazione, ideato affinché i varesini abbiano sempre qualcosa di bello da vedere al centro della città”.