Camion bloccato tra le sbarre del passaggio a livello a Casciago, nessuna conseguenza per i treni

Un camion tra le sbarre del passaggio a livello di Casarico, a Casciago. Ce lo ha segnalato una nostra lettrice nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, poco prima delle 16.15. Il guidatore del mezzo ha probabilmente calcolato male i tempi ed è rimasto incastrato tra le sbarre.

Detto della manovra azzardata, va dato atto al camionista, un guidatore straniero, di aver messo in suo camion in sicurezza, accostandolo alla sbarra con destrezza, in moto tale da permettere al treno di passare senza problemi sul binario unico presente in quel punto della ferrovia.

Poco dopo la segnalazione, il treno è infatti arrivato, le sbarre sono state sollevate e il camion è ripartito verso la propria destinazione senza conseguenze per la circolazione ferroviaria.

Un inconveniente che, anche se non dovrebbe, può capitare. Ecco alcune informazioni in caso succedesse, per evitare conseguenze gravi per sè stessi, per il proprio mezzo e per gli altri.