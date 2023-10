Camion contro moto a Grancia, grave un 26enne varesotto

Ha riportato gravi ferite un 26enne della provincia di Varese coinvolto con la sua moto in un incidente stradale in via Cantonale a Grancia, verso le ore 15.30 di lunedì 9 ottobre.

Secondo quanto riportato dalla polizia cantonale, per cause ancora da stabilire, un veicolo pesante guidato da un 57enne cittadino italiano della provincia di Como, si è immesso nella rotonda proveniente da via Cadepiano scontrandosi con il giovane motociclista, che circolava all’interno della rotatoria.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.