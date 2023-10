Campagna Nastro Rosa di Airc e Anci, a ottobre l’Arco dei Platani a Castellanza si tinge di rosa

Il Comune di Castellanza, insieme ad Anci e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS rinnovano anche quest’anno l’impegno a sostenere la Campagna nazionale Nastro Rosa di Ottobre 2023 con l’illuminazione in rosa del monumento più significativo della città.

Per tutto il mese di ottobre, lo storico Arco cittadino del Parco dei Platani conosciuto con il nome di “Pispitìa” (prospettiva) resterà infatti illuminato di rosa, allo scopo di sensibilizzare i cittadini verso il tema della prevenzione del tumore al seno.

Il carcinoma mammario colpisce ogni anno circa 55.000 donne, ma con una diagnosi precoce la possibilità di recessione è altissima. Negli ultimi vent’anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali e oggi la sopravvivenza a 10 anni di donne operate di tumore al seno si attesta intorno all’80%, con una probabilità di totale guarigione per le formazioni tumorali che misurano meno di un centimetro anche superiore al 90%, ma ancora molto c’è da fare, soprattutto per le forme più aggressive di tumore.

Effettuare controlli periodici sin da giovani, con l’autopalpazione e indagini diagnostico-strumentali quali visite senologiche e pap test, e continuare nella direzione della ricerca, sono gli strumenti fondamentali per rendere questa grave patologia sempre più curabile.

«La salute e il benessere dei cittadini – ha commentato il sindaco Mirella Cerini – sono un bene essenziale. Come amministrazione riteniamo fondamentale promuovere in ogni modo la cultura della prevenzione attraverso uno stile di vita salutare e controlli periodici. È da poco terminata la campagna di prevenzione dell’ictus e i riscontri sono stati importantissimi proprio per l’individuazione e cura di patologie silenziose molto pericolose. La prevenzione è dunque un’arma fondamentale per tante problematiche e diventa prioritario unire le nostre forze per poter raggiungere il maggior numero di persone possibile!».