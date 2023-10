L’Arte Sartoriale presenta la sua Capsule Collection di abiti da sposa: un tributo all’arte Italiana

Con trent’anni di storia e un profondo impegno nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia, L’Arte Sartoriale di Giusy Croce è pronta per presentare la sua prima Capsule Collection Haute Couture. Appuntamento sabato 21 ottobre in atelier, a Cunardo

Fondata sull’esperienza e sulla creatività senza limiti di Giusy Croce, L’Arte Sartoriale annuncia il lancio della sua prima capsule collection haute couture di abiti da sposa, un’opera d’arte tessile che celebra l’italianità e l’arte senza tempo.

L’atelier, situato a Cunardo in via Baraggia 1, è diventato il luogo dove i sogni delle spose prendono forma e dove, sabato 21 ottobre, Giusy Croce presenterà una collezione unica nel suo genere che prende ispirazione dai grandi pittori italiani e dalle loro opere straordinarie, intramontabili capolavori dell’arte.

I tessuti squisitamente italiani utilizzati nella collezione sono scelti con cura per garantire comfort e bellezza. Ogni abito è una creazione unica, realizzata con passione e maestria artigianale.

L’evento di presentazione

Per presentare la sua collezione, L’Arte Sartoriale organizzerà un evento esclusivo il 21 ottobre alle 16.00 presso l’atelier. Si tratta di un evento su prenotazione riservato alle future spose che desiderano scoprire in anteprima le creazioni di Giusy. Sarà l’occasione per immergersi del mondo sposi e per trovare l’abito perfetto per il giorno più importante della propria vita.

Durante la presentazione sarà possibile gustare un delizioso aperitivo.

Come partecipare

L’ingresso all’evento è su prenotazione; le interessate possono registrare la propria presenza mandando una mail all’indirizzo info@lartesartoriale.it.