Carambola di veicoli a Busto Arsizio in via Duca D’Aosta, tre persone ferite

È di tre donne ferite finite in ospedale il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì a Busto Arsizio. Lo schianto ha visto coinvolti tre veicoli in via Duca d’Aosta, il lungo viale che taglia in due la città, all’altezza del Comune.

Qui, verso le 10.30, tre macchine per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrate. A rimanere coinvolte tre donne, di 44, 63 e 73 anni, soccorse da un’ambulanza della croce rossa italiana di Busto Arsizio. Sul posto le pattuglie della polizia locale che ha deviato il traffico nei controviali.