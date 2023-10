Cassano Magnago, Busto Arsizio e Legnano unite nel ricordo di Mauro Venegoni

È in programma domenica 29 ottobre alle 10.30 a Cassano Magnago, la celebrazione del 79° anniversario dell’uccisione del partigiano Mauro Venegoni del 31 ottobre del 1944.

Come sempre, la commemorazione si svolgerà nei pressi del cippo che è stato dedicato a Venegoni lungo la strada Busto Arsizio-Cassano Magnago (via Bonicalza ang. Via Gasparoli), proprio dove il suo corpo era stato sepolto dopo l’assassinio con il cognome Raimondi. Il corpo, riesumato nell’ottobre 1945, si trova ora nel campo dei Caduti partigiani del cimitero di Legnano.

La manifestazione, organizzata dai comuni delle città di Cassano, Legnano e Busto Arsizio, avrà il seguente programma:

ore 10.30: ritrovo, corteo con accompagnamento musicale dalla Banda di Cassano Magnago e deposizione di una corona al cippo a ricordo di Mauro Venegoni;

A seguire ci saranno gli interventi del sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, e del presidente ANPI Legnano, Primo Minelli.

Dopo l’esecuzione di alcuni brani musicali da parte dell’orchestra del Liceo “Candiani Bausch” di Busto Arsizio, diretta al maestro Franco Conetta, i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Legnano proporranno alcune riflessioni, mentre un gruppo di studenti dell’indirizzo Teatro del Liceo Candiani Bausch proporrà la lettura di alcuni brani tratti dalla recente pubblicazione di Renata Pasquetto per Mimesis

La commemorazione ufficiale è affidata a Dario Venegoni, presidente A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex Deportati) e nipote di Mauro.

Novità di quest’anno sarà l’ampia e attiva partecipazione degli studenti alla cerimonia, come auspicato dal sindaco Emanuele Antonelli che ritiene sia indispensabile che i più giovani raccolgano il testimone della memoria e la tramandino a loro volta.

Per quanto riguarda Busto, la partecipazione del Liceo Candiani Bausch è stata organizzata nell’ambito del tavolo “La storia ci appartiene”, coordinato dagli assessori Cerana e Maffioli, sede in cui da anni si programmano le attività di coinvolgimento degli istituti scolastici agli eventi istituzionali e di cittadinanza attiva.

Mauro Venegoni, nato a Legnano il 4 ottobre 1903, fu tra i primi a costituire le formazioni partigiane nella zona, partecipando a numerose azioni, sempre distinguendosi per capacità e coraggio. Venne catturato e sottoposto alle più atroci torture nel vano tentativo di strappargli informazioni sull’organizzazione partigiana della zona, prima di essere ucciso: “la sua indomabile fede non veniva scossa nemmeno allorché il nemico ne straziava barbaramente il volto e il corpo, accecandolo prima e poi uccidendolo” si legge sulla motivazione con cui gli è stata conferita la medaglia d’oro al Valor Militare della Resistenza.