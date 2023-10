Castelli: “Pareggio d’oro contro il Padova. Dal dischetto ho tirato il rigore il più forte possibile”

COLOMBO 1: «La nostra è stata sicuramente una grande prestazione: il Padova era in gran forma, veniva da tante vittorie (5), aveva il miglior attacco e la miglior difesa. I numeri erano tutti dalla loro parte. Abbiamo saputo soffrire, nel primo tempo abbiamo sofferto abbastanza ma siamo stati bravi a concedere pochi spazi, nella ripresa invece abbiamo avuto la nostra occasione».

COLOMBO 2: «In questa categoria si sbaglia, si sbaglia tanto. Bisogna diventare squadre e sopperire agli errori che vengono commessi. Non mi piace colpevolizzare nessuno, non voglio spaventare i giovani che sono alle prime esperienze. Siamo tanto giovani, quando si c’è un errore deve essere bravo il compagno, è un concetto che ho detto alla squadra. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di giocare di squadra, non c’è altra possibilità di vincere una partita del genere. E sono molto contento di questo pareggio. Il rigore? Dal campo sembrava ci fosse, al di là di questo oggi abbiamo dimostrato carattere».

CASTELLI 1 «Un pareggio d’oro contro una delle squadre più forti dell’intero campionato. Dal dischetto sono andato convinto. Se ti presenti poco sicuro di te stesso i rigori si sbagliano: sembra qualcosa di facile ma per tirare un rigore bisogna avere coraggio».

CASTELLI 2: «Presentarsi dal dischetto un minuto dopo un tiro parato da Donnarumma non è mai facile. Ho tirato il rigore più forte possibile. Meno male che è entrato e ha aiutato la squadra».