“Castiglione in rosa”: una domenica dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Castiglione Olona presenta la seconda edizione di “Castiglione in Rosa”, evento collegato alla “Rete Contro il Cancro”. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. Si tratta di una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno organizzata a ridosso della “Giornata internazionale contro il cancro al seno” che cade nella data del 19 ottobre.

L’incontro prenderà il via alle 10: l’intervento del dottor Lucio Volpi, medico di base castiglionese, aprirà i lavori introducendo il tema di giornata. Seguirà l’intervento della fisioterapista – la dottoressa Marina Rimoldi – che spiegherà l’importanza del ruolo della fisioterapia nella prevenzione del tumore al seno. Successivamente sarà la volta della farmacista, dottoressa Giuliana Surianello, che baserà il suo intervento sulla tematica del coraggio di fare prevenzione. Infine toccherà ad Adele Patrini, presidente dell’associazione C.A.O.S., a chiudere gli interventi presentando progetti ed attività del Centro Ascolto Operate al Seno.

Alle ore 11 sarà il momento pratico della giornata. Ci sarà la possibilità di cimentarsi in una camminata metabolica ed esercizi posturali guidati da Donatello Floris, seguiti da esercizi di respiro consapevole condotti da Laura Labanca. In conclusione, Simona Buemi delizierà gli ospiti nella yoga della risata. Per queste attività è raccomandato un abbigliamento comodo e avere con se tappetini da fitness. L’ingresso alla manifestazione è libero.