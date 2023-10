Cazzago Brabbia accoglie i primini con una Giornata della meraviglia diffusa in paese

Domenica 8 ottobre vicoli e cortili di Cazzago Brabbia accolgono i bambini di prima elementare e le loro famiglie in una “Festa dell’accoglienza con gli occhi pieni di meraviglia”, diffusa per il paese.

La giornata vuole essere un momento di porte aperte alla comunità per la scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarco (IC di Azzate) che sin dalle 11 del mattino ospiterà nel suo cortile laboratori di pace, bolle di sapone e meraviglia, in adesione alla terza Giornata della meraviglia promossa da il claun Il Pimpa e dall’associazione Per far sorridere il cielo per promuovere una cultura di pace in oltre 40 piazze d’Italia e del mondo tra Siria, Iraq e Palestina.

La festa è concepita come uno spazio ludico diffuso, all’aperto, in cui stare insieme divertendosi e nel quale coltivare emozioni e meraviglia nel pieno rispetto dell’orientamento reggiano e dell’ outdoor education seguiti dalla primaria.

IL PROGRAMMA

h. 11 inaugurazione della festa , presentazione dei laboratori e della Giornata della meraviglia. Accompagnamento musicale ad opera di ex allievi della scuola.

h. 11,30 inizio dei laboratori

• LABORATORIO ‘CHE MERAVIGLIA!’

con Betty Colombo, docente di scuola primaria, attrice, scrittrice, formatrice, farà un intervento di Promozione alla lettura.

Con noi da tanti anni coinvolge i nostri bambini e noi docenti attraverso un progetto con il quale appassiona i nostri alunni attraverso la lettura ad alta voce di libri, fiabe e storie, per coltivare la passione per la lettura e non solo, sviluppare la fantasia, la creatività…la narrazione come strumento per mettersi in relazione e conoscere meglio se stessi.

Si partirà dalla lettura di un racconto di Marco Rodari’ L’Orcoguerra’ che narra di un orco che voleva solo il brutto intorno a sè. I bambini ,invece, scoprono la meraviglia anche nelle piccole cose.

Anche nel laboratorio proposto sarà così : un ritaglio di carta che diventerà “bellezza” e sarà scoperto suscitando meraviglia.

• LABORATORIO ‘INSIEME PER LA PACE’

a cura della nostra atelierista Maria Chiara Mannucci

I bambini avranno la possibilità di esplorare , fare un’esperienza creativa e sensoriale con le mani, ricavandone riflessioni sulle 12 fatiche della guerra, percezioni e immaginati individuali e collettivi.

h 12,30 conclusione e restituzione delle esperienze fatte. Meraviglioso lancio ‘Bolle di sapone’

h 13 Pranzo per le vie del paese organizzato dal Comitato Genitori e dalle attività commerciali sul nostro territorio nello spirito di una vera e propria comunità educante.

Nel pomeriggio tanta buona musica dal vivo per i nostri bambini e per le nostre famiglie. QUI la locandina

L’evento è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo.