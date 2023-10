Cena longobarda e passeggiata per famiglie: il fine settimana al Monastero di Torba

Doppio appuntamento nel fine settimana al Monastero di Torba di Gornate Olona, bene del Fai Fondo Ambiente Italiano. Occasioni per vivere il complesso monumentale longobardo, patrimonio Unesco, immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.

Sabato 21 ottobre: La storia in cucina – Cena longobarda

In occasione dell’appuntamento con “La storia in cucina”, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere un angolo di Medioevo immerso nei boschi del Varesotto, il Monastero di Torba, e di scoprirne le tracce longobarde.

Alle ore 19.00, visita guidata del Monastero durante la quale si traccerà anche una breve storia delle tradizioni culinarie che qui si sono susseguite. A seguire, alle ore 20.00 sarà possibile degustare una cena tipica longobarda, con antiche ricette popolari riproposte dal ristorante del Bene e da Slow Food Condotta della Provincia di Varese con prodotti del territorio a km0 nel rispetto della tradizione locale. Prenota il tuo posto: https://fondoambiente.it/eventi/la-storia-in-cucina

Domenica 22 ottobre ore 10.30 e 14.30: Passeggiata botanica per famiglie

Una passeggiata per i bambini in Valle Olona, lungo l’omonimo fiume, alla scoperta dell’ecosistema fluviale e delle profonde relazioni tra piante e ambiente. Un percorso naturalistico fatto di giochi, aneddoti, leggende, tracce di animali alla scoperta delle essenze igrofile che popolano l’Olona e delle piante e delle erbe usate fin dall’antichità per la creazione degli erbari officinali.

A cura di Controvento Trekking. Attività per bambini 6-10 anni. Durata: 2 ore. Prenotazione obbligatoria online cliccando qui: https://fondoambiente.it/eventi/passeggiata-botanica-per-famiglie.