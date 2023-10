C’era una volta Giuseppe Rinaldi, in biblioteca a Bodio la storia dello zio del fondatore del museo Appenzeller

Secondo appuntamento con gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Amici di Filippo.

“Datemi il sole” le opere, la vita e il mondo del pittore bergamasco Giuseppe Rinaldi tra Verbano ed Argentina a cura di Liborio Rinaldi, è questo il titolo del nuovo incontro.

Nel periodo di fine ‘800 e inizio ‘900, l’Europa fu attraversata da nuovi fermenti economico-culturali che avrebbero portato a significative conquiste sociali. Uno dei protagonisti di questo periodo fu Giuseppe Rinaldi (1870 – 1948), un uomo che ha vissuto questa epoca assorbendo principalmente le nuove idee culturali che, partendo dalla sua città natale, Bergamo, lo hanno condotto stabilmente ad Intra, sul Lago Maggiore, e successivamente in un soggiorno pluriennale in Argentina.

Il nipote di Giuseppe, Liborio, è il fondatore e curatore dell’Appenzeller Museum di Bodio Lomnago. In occasione del secondo incontro della Stagione Autunnale 2023, Liborio presenterà un romanzo da lui prodotto in memoria del nonno Giuseppe. Questo racconto verrà arricchito da immagini proiettate, che aiuteranno il pubblico a immergersi completamente nella storia affascinante di Giuseppe Rinaldi e del Verbano tra i due secoli scorsi.

Il Verbano, la regione situata tra le sponde del Lago Maggiore, è stata influenzata da una varietà di personaggi, tra cui artisti, imprenditori svizzeri evangelici e predicatori riformati. Queste persone hanno affollato la regione e hanno influenzato notevolmente la vita sociale, economica e culturale. Giuseppe Rinaldi è stato uno di questi personaggi, giunto a Intra nel 1900 dalla sua nativa Bergamo. Qui, ha trascorso quasi ottant’anni, assorbendo le influenze culturali di questa affascinante regione e aggiungendo ulteriori esperienze durante il suo soggiorno in Argentina.

Il racconto di Liborio Rinaldi, basato sulla ricca raccolta iconografica e documentale dell’Appenzeller Museum di Bodio Lomnago, prende forma come un romanzo variopinto e poliedrico affresco di un Verbano inaspettato e sorprendente. Questo romanzo offre una finestra sulla storia e sulla cultura di una regione che ha vissuto una straordinaria evoluzione nel corso del tempo.

L’appuntamento per questo affascinante viaggio nel tempo e nella storia è fissato per venerdì 6 ottobre alle 20.45 presso la Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago. Sia gli appassionati di storia locale che gli amanti della cultura troveranno in questo evento un’occasione unica per immergersi nel passato affascinante di Bodio Lomnago e del Verbano. L’ingresso è gratuito.