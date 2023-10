C’era una volta il teatro varesino, uno spettacolo per ricordare la Belle Époque

Via al secondo appuntamento di “Parole della Varese che non c’è più”. È il 7 ottobre e renderà omaggio alle bellezze della Varese Belle Époque è previsto per le ore 18 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri, 1.

Si terrà la conferenza-spettacolo “I teatri varesini” a cura di Mario Chiodetti (nella foto) e del gruppo Il Grande Orfeo. Lo spettacolo durerà circa 2 ore e renderà omaggio alle bellezze della Varese Belle époque, quella del turismo legato ai grandi alberghi Liberty di Colle Campigli e Campo dei Fiori, delle tramvie che collegavano il centro con le località di villeggiatura, dei caffè e dei molti ritrovi culturali dell’epoca, dal Teatro Sociale al Politeama Ranscett, dal Lyceum al Kursaal di Colle Campigli.

Inoltre, durante la serata, il musicista e partigiano varesino Francesco Morini suonerà una composizione inedita. Non mancheranno pubblicità dei negozi dell’epoca e brani di scrittori locali, fino alle pagine di Umberto Ermolli, straordinario testimone della città dei primi ‘900.

L’iniziativa è realizzata da Aps Cavedio in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese, all’interno del progetto Sparkling pages

Per info e prenotazioni, visitare il sito https://bit.ly/3PlWIXM