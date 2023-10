Cercatore di funghi bloccato in Valtellina, lo recupera l’elicottero della Finanza di Venegono Superiore

Sessantatrè anni, rimane bloccato a 1200 metri di altitudine mentre cerca funghi e viene salvato da Finanza e Soccorso alpino.

È successo martedì in Valtellina. L’uomo, classe 1960 era bloccato sul Pizzo Berro, a 1200m di quota; non riusciva più a muoversi ed era finito su alcuni balzi di roccia, in terreno impervio. I tecnici del Cnsas sono stati allertati alle 12:00.

L’intervento si è concluso alle 14:00. L’uomo è stato recuperato con l’ausilio dell’elicottero della Guardia di finanza patito dalla sezione aerea di Venegono Superiore (nella foto). Sul posto, una squadra del Cnsas di Morbegno, i Vigili del fuoco e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.